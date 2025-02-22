Aile Hekimliği Sistemine Yeni Düzenlemeler Geldi

YENİ YÖNETMELİK İLE AİLE HEKİMLİK SİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Bakanlık yetkililerince yapılan bilgilendirmeye göre, yeni yönetmelikte dikkat çeken yeniliklerden biri, aile hekimi başına düşen kayıtlardaki nüfus miktarının azaltılmasına dair adımlar. Bu bağlamda, ülke genelinde yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinin oluşturulması hızlandırılıyor, böylece mevcut aile hekimlerinin yükü azalırken, daha kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor. Ayrıca, aile hekimliği sistemine kayıtlı olan vatandaşlar için önemli bir kolaylık da sağlanıyor. Farklı bir ilde yaşamaya başlayan vatandaşlar, aile hekimlerini rahatlıkla değiştirebilecekler. Yeni düzenlemeyle, talep edenlere 1 ay içinde aile hekimi değiştirme imkanı sunulacak. Bu değişiklik, şehirlerarası taşınma ve mevsimlik yer değiştirmelerde sağlık hizmetlerine erişimi önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

KAYITLI NÜFUS SINIRI DÜŞTÜ

Aile hekimliği sistemindeki bir diğer önemli güncelleme, bir aile hekimine kayıtlı nüfus sayısının azaltılması oldu. Daha önce 4 bin olan kayıtlı nüfus sınırı, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 3 bin 500’e indirildi. Bu yeni değişiklikle, bu sayının üzerinde bulunan aile hekimlerinin yoğunluğu, il sağlık müdürlüklerindeki komisyonlar aracılığıyla daha az yoğun olan yeni aile hekimliği birimlerine aktarılabilecek. Böylece, yeni açılan birimler hızlı bir şekilde sisteme dahil olurken, hem hizmet accesibility artacak hem de hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak.

ENTEGRASYON VE HİZMET DESTEĞİ ARTACAK

Yönetmelik, entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimlerinin 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunma yeteneklerini de geliştirmeyi öngörüyor. Bu birimlerde çalışan aile hekimlerinin iş yükünü dengelemek için, defin ruhsatı ve adli ölü muayenesi gibi hizmetlerin bu hekimlerin sorumluluğunda olmaması sağlanacak. Aile hekimliği uzmanları için de önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Aile hekimliği uzmanları, aile sağlığı merkezlerinde boş olan her iki birimden birini öncelikle tercih edebilecek ve boş kalan birimlere öncelikle yerleşebilecekler.

Yönetmelikle beraber, aile sağlığı çalışanı belirleme sürecinde de yeni bir düzenleme yapıldı. Önceden aile sağlığı çalışanlarının aile hekimi tarafından belirlenmesi zorunlu iken, yeni yönetmelik bu süreyi 1 ay ile sınırlıyor. Bu süre zarfında aile sağlığı çalışanı bulunamazsa, il sağlık müdürlükleri doğrudan sözleşme imzalayabilecek.

RUHSETLEME SÜREÇLERİ MÜDÜRLÜKLERE DEVREDİLDİ

Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin açılışı ve ruhsatlandırılması süreçlerinde de önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Yeni yönetmelikle, bu merkezlerin açılma ihtiyacının “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine uygun olacağı ve ruhsatlandırma işlemlerinin il sağlık müdürlüklerince yürütüleceği belirlendi. Merkezlerin ruhsatlandırma işlemlerinin müdürlükler tarafından yapılması, sürecin daha hızlı ve sistematik bir biçimde ilerlemesini sağlayacak. Ayrıca, kentsel dönüşüm ile imar düzenlemeleri gibi zorunlu nedenlerden dolayı aile sağlığı merkezlerinin taşınması da kolaylaştırıldı. Yeni yönetmelikle birlikte aile sağlığı merkezlerinin iç ve dış standartları da netleştirildi ve bu merkezlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurumsal kimlik kılavuzlarına uygun olması gerektiği şartı getirildi.