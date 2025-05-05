Aile Hekimliği Uygulaması Yarın Başlıyor

AİLE HEKİMLİĞİ KAYITLARI OTOMATİK OLARAK TAŞINIYOR

Aile hekimlikleriyle ilgili yeni uygulama yarın hayata geçiyor. Sağlık Bakanlığı, aile hekimine kaydının bulunduğu il ile ikametinin farklı olduğu vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını, ikamet ettikleri adrese otomatik olarak taşıyacak.

YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Yarından itibaren devreye alınacak yeni uygulama hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “86 milyon vatandaşımızın içinde aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet adresinin bulunduğu il farklı olanları sistemden liste halinde çekmiş olduk. Örneğin, Ankara’da aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul’da olan bir vatandaşımızı düşünelim; bir yıl içerisinde aile hekiminin kayıtlı olduğu Ankara’da herhangi bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmamış ve ikamet adresi de İstanbul’da olduğunda aile hekimine daha kolay ulaşsın, aile hekimliğindeki hizmetleri daha etkin bir şekilde almış olsun, aile hekimimiz de o vatandaşımıza ulaşsın diye mayıs ayı itibarıyla onların aile hekimliği kaydını İstanbul’a alıyoruz. İstanbul’daki İl Sağlık Müdürlüğümüz de o vatandaşımızı yine adresine en yakın ve uygun aile hekimine kaydetmiş olacak” diye anlattı.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN SÜRE

Bu noktada Demirkol, geri dönüş için bir aylık bir süre olduğunu belirtirken, “Bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız ‘https://enabiz.gov.tr/’ web sitesi üzerinden, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek. Bunun da sistem üzerindeki açıklığını bir ay olarak belirlemiş olduk” dedi.

UYGULAMANIN KAPSAMI

Demirkol, yeni uygulamadaki kriterlerle ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “Burada da 1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. O vatandaşlarımızın aile hekimliği kayıtlarını, ikametlerinin bulunduğu ile taşıyoruz. Orada İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu kişileri ikamet adreslerinin bulunduğu en yakın aile hekimine alacaklar ve vatandaşlarımız da tekrar eski aile hekimine dönmek isterlerse bir ay içerisinde eski aile hekiminin bulunduğu ile e-Nabız üzerinden girerek bu nakil işlemlerini yapmış olacaklar.”

VATANDAŞLARA SMS İLE BİLGİLENDİRME

Sistemin sadece il değişikliklerini kapsadığını, aynı ildeki farklı ilçeler için geçerli olmadığını vurgulayan Demirkol, “Bununla ilgili olarak da vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak” şeklinde konuştu.