Aile Hekimliği Uygulaması Yarın Başlıyor!

YENİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI BUGÜNDEN İTİBAREN DEVREYE GİRİYOR

Yarın itibarıyla aile hekimliklerine yönelik yenilikler hayata geçiyor. Sağlık Bakanlığı, aile hekimine kayıtlı olup ikamet ettikleri il ile kayıtlı oldukları il farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını, otomatik olarak ikamet ettikleri adrese kaydıracak.

AİLE HEKİMLİĞİNDE YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Yeni uygulama hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, aile hekimine kayıtlı ve ikamet adresi farklı olan 86 milyon vatandaşın sistemden liste halinde çekildiğini aktardı. “Örneğin, Ankara’da aile hekimine kayıtlı, ancak İstanbul’da ikamet eden bir vatandaşımızı düşünelim. Eğer bir yıl boyunca Ankara’daki aile hekimine başvurmamışsa ve ikamet adresi İstanbul ise, o vatandaşımızın aile hekimine daha kolay ulaşabilmesi için mayıs ayı itibarıyla İstanbul’a yönlendireceğiz. İstanbul’daki İl Sağlık Müdürlüğü de bu vatandaşımızı ikamet adresine en yakın aile hekimine kaydedecek” diye belirtti.

BİR AY İÇERİSİNDE DÖNÜŞ YAPMA HAKKI

Demirkol, geri dönüş işleminin bir aylık bir süre içerisinde gerçekleştirilebileceğini belirtti. “Bu işlemden sonra bir ay içinde vatandaşlarımız ‘https://enabiz.gov.tr/’ web sitesi üzerinden, daha önce kayıtlı olduğu aile hekimine geri dönme işlemi yapabilir. Bunun sistem üzerindeki süre açıklaması bir ay olarak belirlenmiştir” dedi.

İŞLEM KIMLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni uygulamadan yararlanacak vatandaşlar hakkında Demirkol, “1 yıl içinde aile hekimine gitmeyen ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almayan vatandaşları kriter olarak kabul ettik. Bu vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını ikamet ettikleri illere taşıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü, bu kişileri en yakın aile hekimine yönlendirecek. Eğer vatandaşlar tekrar eski aile hekimine dönmek isterse, bir ay içerisinde eski aile hekimine e-Nabız üzerinden başvurarak nakil işlemlerini gerçekleştirebilirler” şeklinde bilgi verdi.

AİLE HEKİMLERİ NASIL BİLGİLENDİRİLECEK?

Demirkol, sistemin yalnızca il değişikliklerini kapsadığını ve aynı il içindeki ilçeler için geçerli olmadığını ekledi. Bu durumla ilgili olarak, vatandaşların SMS ile bilgilendirileceğini ifade etti.