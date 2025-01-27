Aile Kavgasında 4 Kişi Ölü Bulundu

POLİS KAVGA İHBARI ÜZERİNE GİTTİ

Konya’da meydana gelen bir olayda, kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis, bir aileyi silahla vurularak öldürülmüş halde buldu. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’ndeki bir apartmanda akşam saatlerinde gerçekleşti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiklerinde anne, baba ve ailenin iki çocuğunun cansız bedenlerini keşfetti.

GENÇ AİLESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Yapılan incelemeler, 28 yaşındaki Ali Tunç’un, 51 yaşındaki annesi Canfeda Tunç, 50 yaşındaki babası Nurettin Tunç ve 18 yaşındaki kardeşi Hasan Can Tunç’u silahla vurduktan sonra kendini de vurup intihar ettiğini ortaya çıkardı. Olay yeri inceleme çalışmaları ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şu anda olayla ilgili tahkikat devam ediyor.