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Aile Tepkilere Yanıt Verdi: Bizi Kullandılar

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OLANLARI ANLAMAK İÇİN GİTTİLER

Atasoy, “Olan biteni görmeye çalıştık, merak etmiştik. O yüzden gittik, bizim hatıra fotoğrafı çektirmek gibi bir amacımız yoktu” ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden kendilerine yöneltilen sert eleştirilerin kendilerini çok üzdüğünü belirtti ve “78 kişinin acısını kullandığımızı söylediler, ama böyle bir şey kesinlikle yok” diye ekledi.

BASIN MENSUPLARIYLA KARŞILAŞTILAR

Otelin önüne gittiğinde, basın mensuplarının kendilerine mikrofon uzattığını dile getiren Erkan Atasoy, “Konuştukları sırada da fotoğraf çekimi yaptılar” dedi. “Neden tepki göstermediniz?” sorusuna ise, “o anda bunu düşünemedik, bizi kullandılar” yanıtını verdi.

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