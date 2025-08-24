Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 Bin Personel Ataması Olmayacak

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin personel atamasıyla ilgili yapılan iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Bakanlığın NSosyal adlı sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor’ şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

RESMİ KANALLARDAN DUYURULAR YAPILIYOR

Açıklamanın devamında, Bakanlığın personel alımlarına yönelik duyurularının yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu doğrultuda, sosyal medyada yayılan asılsız bilgi ve iddialara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.