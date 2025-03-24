Ailelerden Tepki: Amasra Maden Faciası Kararı

DAVADA SON GÜNDE AÇIKLANAN KARAR

Bartın’ın Amasra ilçesinde gerçekleşen maden faciası davasında, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 43 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan olayda karar verildi. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, Bartın Adliyesi’nde özel olarak oluşturulan salonda 12. duruşmayı gerçekleştirdi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Güvenlik önlemleri, adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetleri tarafından sıkı bir şekilde alındı.

MÜTALAA VE SAVUNMALAR DİNLENDİ

Duruşmada, daha önceki celsede iddia makamının sunduğu mütalaaya karşı sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme başkanı kararın verileceğini açıklayarak sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek beraatlerini talep etti. Sanık avukatları da tanıkların ifadeleri ile üretim baskısının olmadığını belirterek tutuklu sanıkların tahliyesini ve tutuksuz sanıkların beraatini istedi.

KARARIN DETAYLARI VE CEZALAR

Mahkeme heyeti, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklu sanıklardan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’i 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ile İşletme Başmühendisi Mehmet Tural’ı ise 16 yıl 6’şar ay hapis cezasına mahkum etti. İş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu 15 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, tutuksuz 16 sanığın aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında çeşitli sürelerle hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca tüm sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandı. Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca’nın da bulunduğu 3 sanık ise beraat etti.