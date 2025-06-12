Air India Uçağı Düşü, 242 Kayıp

KAZA DETAYLARI

Air India’nın Londra’ya giden uçağında 12’si mürettebat, toplamda 242 kişinin bulunduğu bildirildi. Uçağın yerleşim alanına düştüğü açıklandı. Enkazın düştüğü bölgede, doktorlara hizmet veren bir konaklama merkezi bulunuyor. Polis, “Bölgenin neredeyse yüzde 70’i ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Air India, yolcular arasında 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu açıkladı. Ahmedabad polis şefi, uçağın kazasında kurtulan olmadığını duyurdu ve bölgede ölü ve yaralılar bulunduğunu belirtti.

KAZANIN NEDENİ VE GÖRÜNTÜLER

Televizyon kanallarının verdiğine göre, kaza uçak havalanırken meydana geldi. Uçağın enkazı alev almış durumda ve havaalanı yakınında yoğun siyah dumanlar gökyüzüne yükseliyor. Ayrıca, sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri medyada yer aldı.

AIR INDIA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Air India, kazayla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” denildi.

SİNYAL KESİLDİ

Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu bildirdi. Uçaktan son sinyalin kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı ifade edildi. Flightradar, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” dedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Hindistan Havacılık Bakanı, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan, kaza nedeniyle “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” ifade etti. Londra Gatwick Havalimanı, düşen uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğruladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” dedi. Lammy, “İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” diye ekledi. Başbakan Keir Starmer da kazayı “yıkıcı” olarak tanımladı ve “Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” dedi.

KRAL CHARLES’A BİLGİ VERİLDİ

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişimde olduğunu ifade etti.