AirPods’a Canlı Çeviri Özelliği Ekleniyor

YENİ ÖZELLİKLERİYLE HAZIRLANIYOR

Apple, güncel gelişmelerle dikkat çekiyor. iOS 26’nın beta sürümünde, AirPods’a entegre edilebilecek gerçek zamanlı çeviri özelliğine dair bazı ipuçları gün yüzüne çıktı. 9to5Mac tarafından yayımlanan haberde, kullanıcıların her iki AirPods kulaklığına aynı anda basarak bu özelliği devreye alacağı belirtiliyor. Sızan görsellerde ise İngilizce, Portekizce, Fransızca ve Almanca metinlerle birlikte bu özelliğin çekici yanları ortaya konuyor. İlk bilgilerin ışığında, ikinci nesil AirPods Pro ve dördüncü nesil AirPods modelleriyle uyumlu çalışacağı ifade ediliyor.

CANLI ÇEVİRİ SEÇENEKLERİ

Apple, haziran ayında düzenlenen WWDC 2025 etkinliğinde bu tür bir yenilikten bahsetmemişti. Ancak daha önce Bloomberg, benzer bir çeviri projesi üzerinde çalıştığını aktarmıştı. Apple, şu anda FaceTime, Mesajlar ve Telefon uygulamaları içerisinde “Canlı Çeviri” özelliğini sunuyor. Aynı zamanda Samsung Galaxy S24 serisi ve Meta’nın Ray-Ban gözlüklerinde de benzer çeviri işlevleri bulunuyor. Yeni AirPods çeviri yeteneğinin, büyük ihtimalle yalnızca kulaklığın kendi donanımında çalışarak, yalnızca Canlı Çeviri’yi destekleyen iPhone modelleriyle uyumlu olacağı düşünülüyor.

FONKSİYONEL ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Gerçek zamanlı çeviri özelliği, kullanıcıların alanında bilmedikleri dillere ait duyumları anlık bir şekilde anlamasını sağlayacak. Eğer karşı tarafta da çeviri desteğine sahip bir cihaz mevcutsa, AirPods iki farklı dil arasında anlık iletişim olanağı sunacak. İddialara göre, Apple bu teknolojinin olası gecikme problemlerini minimuma indirmek amacıyla yalnızca iPhone 17 serisine özel tutabileceği düşünülüyor. Sızdırılan görseller, Korece, İtalyanca, Çince ve Japonca gibi dillerin de destekleneceğini ortaya koyuyor.