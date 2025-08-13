“Ajans İçine Sızıldı, Bilgiler İstismar Ediliyor”

İSLAMİ’DEN UAEA’YA ELEŞTİRİ

İranlı öğrenciler, İslami’nin UAEA’nın Tahran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik tavrını eleştirdiğini bildiriyor. İslami, “İsrail, Ajansa sızmış durumda ve bunu kullanarak ülkelerin gizli bilgilerini istismar ediyor” şeklinde konuştu. İsrail’in İran’a 12 gün süren saldırıları esnasında, UAEA’nın denetimi altında bulunan çeşitli merkezlerin defalarca hedef alındığını vurguladı. ABD’nin uzun bir süre boyunca İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı planları üzerinde çalıştığını ifade etti.

İSRAİL’İN GENİŞ ÇAPLI SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. ABD’nin açıkça İsrail’e destek vermesi ile birlikte, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki 3 nükleer tesisine saldırılar düzenlendi.

İRAN’DAN MİSİLLEME HAREKETİ

İran, ABD’nin saldırısına yanıt olarak 23 Haziran’da, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne bir saldırı düzenledi. Ardından, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da İran ve İsrail arasında bir ateşkes sağlandığını duyurdu.