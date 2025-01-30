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Spor

Ajax – Galatasaray Karşılaşması Canlı Yayın

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SON HAFTA KARSISINDA AJAX İLE YÜZLEŞİYORLAR

UEFA Avrupa Ligi’nde Okan Buruk’un teknik direktörlüğündeki sarı-kırmızılı ekip, lig etabında son haftasında Ajax’a konuk oluyor. Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Ajax ile Galatasaray arasında gerçekleşiyor.

İLK 11’LER AÇIKLANDI

Maçta forma giyen takımların ilk 11’leri şu şekilde sıralanıyor: Ajax: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan; Torreira, Sara; Yunus, Mertens, Barış Alper; Osimhen. Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan; Torreira, Sara; Yunus, Mertens, Barış Alper; Osimhen.

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