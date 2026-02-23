AJet İle İstanbul-Rotterdam Seferleri Resmen Başladı

AJet BASIN MÜŞAVİRLİĞİNDEN ROTTERDAM SEFERLERİ AÇIKLAMASI

AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin Amsterdam’dan sonraki ikinci durağı Rotterdam oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapan AJet uçağı, Rotterdam The Hauge Havalimanı’na ulaştığında, geleneksel bir tören yapılarak su takı ile karşılandı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, AJet yönetim kurulu ve havalimanı yetkilileri yer aldı. AJet, İstanbul ile Rotterdam arasında pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri haftada dört gün karşılıklı seferler düzenleyecek.