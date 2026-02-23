Jandarma Personeli İftarında İçişleri Bakanı Çiftçi Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Çiftçi, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde jandarma personeli ile bir araya geldiği iftarda, güvenlik güçlerinin vatanın huzuru için büyük özveri ile çalıştığını vurguladı. Bakan, konuşmasında, jandarma personeliyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kahramanların, hayatlarını görevlerine adayan, her durumda ve her yerde hazır olmayı ilke edinmiş bireyler olduğunu belirtti. Çiftçi, jandarmanın tarihinin, devletin varlık sebepleri arasında yer aldığını aktararak, Türk tarihinin ilk devletlerinden itibaren güvenliği sağlamak üzere tanınan kuruluşlarının varlığına dikkat çekti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE JANDARMANIN ROLÜ

Bakan, geçmişteki geleneklerin ve yazılı olmayan kuralların jandarmanın oluşumundaki temeller olduğunu ifade etti. “Jandarma, asırlar boyunca güven ve adalet anlayışını bugüne taşımıştır” diyen Çiftçi, Türk toplumunda güvenliğin sağlanmasındaki ilk adımları atan yapıları da sıraladı. Ayrıca, tarih boyunca jandarma teşkilatlarının hem asayişi hem de vatanın bütünlüğünü koruma görevini üstlendiğini belirterek, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’deki rolünü hatırlattı.

JANDARMA KOMANDO ÖZEL ASAYIŞ KOMUTANLIĞI’NIN BAŞARILARI

Bakan Çiftçi, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın (JÖAK), kurulduğu günden bu yana büyük bir başarı sergileyerek toplumun takdirini kazandığını dile getirdi. Çiftçi, bu yapının arama kurtarma faaliyetlerinden özel operasyonlara kadar geniş bir yelpazede yüksek disiplin ve sorumlulukla görev yaptığını belirtti. JÖAK timlerinin, çeşitli afet durumlarında gösterdiği fedakarlığın, milletin hafızasında yer ettiğini vurguladı.

SAVUNMA SANAYİSİ VE JANDARMANIN GÜCÜ

Inçişleri Bakanı, jandarmanın vatan emniyeti için gösterdiği çabanın önemine de dikkat çekti. Çiftçi, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde gerçekleşen savunma sanayiindeki gelişmelerin, Türkiye’nin bağımsızlık teminatı olduğunu ifade etti. Bugün savunma sanayisinin ulaştığı seviyenin, sahada güvenlik güçlerine büyük avantajlar sağladığını belirten Bakan, yerli ve milli sistemlerin etkinliğini artırmanın yanı sıra suçla mücadelede de önemli başarılara yol açtığını belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Çiftçi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, güçlü güvenlik politikaları ve köklü savunma stratejileriyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, bu yolculuğun milletin huzuruna yönelik önemli katkılar sağladığını vurguladı. Her bireyin, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve gazilerin fedakarlığına sahip çıkmanın ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Çiftçi, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

JANDARMA GENEL KOMUTANI’NIN GÖRÜŞLERİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, jandarmanın ülkenin huzuru için kesintisiz görev yaptığını ifade etti. Suç örgütleri ve terörle mücadeledeki başarılarını kalıcı hale getirmek için sıkı bir strateji geliştirdiklerini belirten Çardakcı, miras olarak devraldıkları şehit emanetini yüksek bir kararlılıkla taşımaya devam ettiklerini söyledi.