Dijital Oyunlar İçin Ebeveyn Denetim Çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dijital oyunların gençlerin gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bakan Göktaş, “Tam da bu yüzden, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz” dedi. Ayrıca, “Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım” şeklinde sözlerini sürdürdü.

GENÇLERİN GELİŞİMİNE KATKILAR

Dijital oyunların gençlerin gelişimine sağladığı katkılara inandıklarını ifade eden Bakan Göktaş, bu alanın toplum tarafından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bakan, oyun platformlarının ebeveyn denetim sistemlerini güçlendirmeleri ve içeriklerin yaş gruplarına göre sınıflandırılmasına özen göstermeleri gerektiğini dile getirdi.

DİJİTAL ORTAMIN GÜVENLİĞİ

Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamda korunması için ortak bir çaba harcanması gerektiğinin altını çizdi. “Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz” ifadesiyle, ailelerin çocuklarını koruma süreçlerinde nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğine dair bilgiler verdi. “Gel banner hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım” diyerek, bu konuda toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

