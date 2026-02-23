Yapay Zeka İle Güvenlik Alanında Devrim Yaşanıyor

Yapay zeka devi Anthropic’in yazılım sektöründe dahil ettiği yeni araç olan Claude Code, piyasada büyük bir etki yarattı. Yazılım kodlarını analiz edip iyileştirmek amacıyla tasarlanan bu araç, yalnızca kod yazmakla kalmıyor, aynı zamanda bir “dijital güvenlik araştırmacısı” olarak da işlev görebiliyor. Claude Code’un, yıllardır göz ardı edilen birçok kritik güvenlik açığını kısa sürede tespit ettiğini duyurması, hem hayranlık uyandırırken hem de bu açıkların oluşturduğu riskler dolayısıyla kaygı yaratıyor. Yazılım güvenliği, şimdiye dek büyük ölçüde uzmanların manuel analizlerine ve sınırlı otomasyon araçlarına dayanırken, Anthropic’in geliştirdiği Claude Code, bir insanın uzun sürede tamamlayacağı karmaşık kod analizlerini siber hızda gerçekleştirebiliyor. Aracın mevcut sistemlerdeki açıkları bu kadar hızlı tespit etmesi, geleneksel güvenlik yöntemlerinin yeniden sorgulanmasına yol açıyor.

GELİŞMELER MARKA DEĞERLERİNİ ETKİLEDİ

Bu gelişme, siber güvenlik ürünleri sunan önde gelen şirketlerin borsa değerlerinde kayıplara yol açtı. Yatırımcılar, yapay zekanın bu ölçüde hızlı ve etkili bir şekilde işlem yapabilmesiyle, geleneksel siber güvenlik şirketlerinin iş modellerinin geçerliğini kaybedebileceği endişesiyle hareket etti. Sonuç olarak, önde gelen siber güvenlik şirketlerinin piyasa değerinde bir günde milyarlarca dolarlık düşüş meydana geldi. Oluşan bu etki bazı yorumcular tarafından “aşırı” olarak değerlendirilirken, kalıcı olup olmayacağı konusunda ise farklı görüşler ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, siber güvenlik alanındaki rekabetin ve büyük oyuncuların yapay zeka odaklı yatırımlarının artacağı yönünde bir uzlaşı bulunuyor.

SEKTÖRDEKİ DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir şirketin Genel Müdürü, sektörde çok hızlı bir değişim sürecinin yaşandığını belirtti. “Şu anki tabloya ‘balon’ demek yanıltıcı olabilir ama geçmişte tanımlanan sorunların köklü çözümler bulacağı bir dönemdeyiz, ancak yeni problemler de ortaya çıkacak.” dedi. Yapay zeka araçlarını kendi projelerinde de kullandıklarını anlatan Genel Müdür, bu süreçte elde edilen başarılı sonuçlara dikkat çekti. “Geliştirdiğimiz kodlarda yapay zeka destekli güvenlik analizi yapıyoruz ve sistem oldukça etkili bir şekilde çalışıyor.” dedi. Siber saldırıların büyük bir kısmının uygulamaların kaynak kodundaki açıklar nedeniyle gerçekleştiğini dile getiren yetkili, bu açıkların azalmasının kesin bir gerçek olduğunun altını çizdi.

PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK VE YENİ BİR DÖNEM

Borsa hareketliliği ile ilgili yaptığı değerlendirmede, önde gelen güvenlik şirketlerinin yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmesinin, konunun yalnızca kod güvenliği ile sınırlı kalmayacağını gösterdiğini aktardı. “Artık geleneksel büyük şirketlerin, geçmişte olduğu gibi değer kazanamayacağının bir işareti.” şeklinde kaydetti. Yapay zeka odaklı firmaların, piyasalardaki değerlerin yeniden şekilleneceği bir dönem başlatacağı öngörülüyor. Siber güvenlik sektörü elbette varlığını sürdürecek. Ancak sosyal mühendislik, gelişmiş kalıcı tehditler ve yapay zekadan kaynaklanan yeni riskler her zaman gündemde kalacak. Genel Müdür, “Artık şirketlerin sadece dış tehditlere karşı korunmaları yetmiyor, kendi kod yapılarını sürekli denetlemeleri bir zorunluluk.” dedi. Claude Code gibi araçların, güvenlik süreçlerini hızlandırarak maliyetleri azaltabileceği vurgulandı ve bu durumun yüksek ücretlerle danışmanlık veren geleneksel firmalar için tehdit oluşturduğu ifade edildi.