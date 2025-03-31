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AJet Mobilde Yüzde 20 İndirim Kampanyası

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AJet, 31 MART 2024’TE İLK UÇUŞUNUN YIL DÖNÜMÜNDE İNDİRİM MÜJDESİ VERDİ

AJet, ilk uçuşunun yıl dönümünde, tüm biletlerde geçerli olan yüzde 20 indirim duyurusunu yaptı. Misafirler, AJet’in mobil uygulaması aracılığıyla indirimli bilet satın alarak, yurt içi ve yurt dışındaki 98 noktaya uçuş yapma imkanı buluyor.

YÜZDE 20 İNDİRİM SADECE AJET MOBİL UYGULAMADA

AJet, birinci yılına özel kampanyası kapsamında, yüzde 20 indirimli biletlerin 31 Mart – 1 Nisan 2025 tarihleri arasında satışta olacağını bildirdi. Bu kampanya, tüm yurt içi ve yurtdışı uçuşlar için geçerli olup, alınan biletlerin 1 Nisan – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kullanılabileceği belirtildi. İndirim kampanyası sadece AJet’in mobil uygulaması üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak.

BİRDEN FAZLA BİLET ALIMINA İZİN VERİLECEK

AJet’in yüzde 20 indirim kampanyası, 31 Mart 2025 saat 17:00 ile 1 Nisan 2025 saat 23:59 arasında geçerli olacak ve misafirlere birden fazla bilet alma fırsatı sunacak. İndirimden yararlanmak isteyenlerin, ödeme özeti sayfasındaki “Promosyon kodu ekleyin” alanına ilgili indirim kodunu girmeleri yeterli olacak. İndirim, AJet mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi ile yapılan alımlarda geçerli olup, sadece baz bilet ücreti üzerinden uygulanacak; vergi ve harçlar bu kapsamın dışında kalacak.

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