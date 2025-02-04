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Ajet’ten 3 Günlük Sefer İptalleri Açıklaması

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OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI UÇUŞLARI ETKİLEDİ

AJet Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin (MADKOM) uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.”

MİSAFİRLERE GÜNCEL BİLGİLER SUNULUYOR

Ayrıca, yapılan açıklamada, “Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir.” bilgisi verildi.

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