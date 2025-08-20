AJet’ten 9 Euro Uçak Bileti

AVRUPA SEYAHATLERİNE YENİ FIRSAT

AJet, Avrupa’ya seyahat edenler için yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanya ile birlikte 9 farklı Avrupa ülkesine yapılan yolculuklarda, biletler 8 kg kabin bagajı hakkı ile beraber, 9 eurodan ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlamak isteyenlere cazip bir fırsat oluştuyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya, Türkiye’den Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine düzenlenen seferleri içeriyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Seyahat tarihleri ise 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 arasında planlanabiliyor.

AJet’in kampanyasında yer alan biletler, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alındığında 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı sunuyor. Bunun yanı sıra, basic paketler kapsamında; 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş durumda.

AJet’in indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 koltuk satışa sunulacak. Avrupa’nın 9 ülkesine Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanya dahilindeki indirimli ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilecek.