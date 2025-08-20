Ekonomi

Ajet’ten 9 Euroya Bilet Satışı

ajet-ten-9-euroya-bilet-satisi

AJET’TEN AVRUPA SEYAHATLERİNE ÖZEL KAMPANYA

AJet, Avrupa’ya seyahat edecekler için geçerli olan indirimli bilet kampanyasını başlatıyor. Kampanya çerçevesinde, 9 Avrupa ülkesine yapacakları seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte, 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet, sonbahardan ilkbahara kadar geniş tarih aralığında Avrupa seyahati planlama imkanı sunuyor. Bu kampanya; Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yönelik ve Türkiye’den bu ülkelere gidiş-dönüş seferlerini kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan başlayarak 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Alınan biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

KABİN BAGAJI VE EK BAGAJ ÜCRETLERİ

AJet’in kampanyasında AJet Mobil ve AJet.com üzerinden yapılan bilet alımlarında, 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı sunuluyor. Basic paketlerde ise; 10 kg’ye kadar ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak uygulanıyor.

BÜYÜK KOLTUK SAYISI İLE İLGİLİ DETAYLAR

AJet, indirimli bilet kampanyası çerçevesinde toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışa sunacak. Avrupa’nın 9 ülkesine yönelik Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanyada indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla satın alınabiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bursa’da 35 Günlük Su Kaldı

Nilüfer Barajı'nın su seviyesinin tamamen tükenmesi üzerine, Bursa'nın belediye başkanı su tasarrufu yapılması gerektiğini vurguladı.
Ekonomi

Dolar Güçlü Durumda Kalıyor

Dolar, Federal Reserve'in açıklayacağı tutanaklar öncesinde değerini koruyor. Piyasalarda belirsizlik sürerken, yatırımcılar dikkatle gelişmeleri izliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.