Ajet’ten 9 Euroya Bilet Satışı

AJET’TEN AVRUPA SEYAHATLERİNE ÖZEL KAMPANYA

AJet, Avrupa’ya seyahat edecekler için geçerli olan indirimli bilet kampanyasını başlatıyor. Kampanya çerçevesinde, 9 Avrupa ülkesine yapacakları seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte, 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet, sonbahardan ilkbahara kadar geniş tarih aralığında Avrupa seyahati planlama imkanı sunuyor. Bu kampanya; Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yönelik ve Türkiye’den bu ülkelere gidiş-dönüş seferlerini kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan başlayarak 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Alınan biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

KABİN BAGAJI VE EK BAGAJ ÜCRETLERİ

AJet’in kampanyasında AJet Mobil ve AJet.com üzerinden yapılan bilet alımlarında, 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı sunuluyor. Basic paketlerde ise; 10 kg’ye kadar ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak uygulanıyor.

BÜYÜK KOLTUK SAYISI İLE İLGİLİ DETAYLAR

AJet, indirimli bilet kampanyası çerçevesinde toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışa sunacak. Avrupa’nın 9 ülkesine yönelik Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanyada indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla satın alınabiliyor.