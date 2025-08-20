AJet’ten 9 Euroya Bilet Satışı

Ekonomi

AJET’İN AVRUPA SEYAHATLERİNE YENİ KAMPANYA

AJet, Avrupa’da geçerli olan yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanya ile 9 Avrupa ülkesine yapacakları seyahatler için biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet’in bu indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığı sunarak, Avrupa seyahati planlayanlar için cazip fırsatlar yaratıyor.

KAMPAANYA KAPSAMINDA GİDEN ÜLKELER

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye varışlı ve Türkiye’den çıkışlı seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan başlayıp, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satın alınabilecek. Bu biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerde kullanılabiliyor.

KABİN BAGAJI HAKKI VE ÜCRET DETAYLARI

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletlerde 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ayrıca basic paketler kapsamında; 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arasındaki ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş durumda. Toplamda 112 bin 224 indirimli koltuk satışa sunulacak. Kampanya, Türkiye’ye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları içeren indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

