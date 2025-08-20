AJet’ten 9 Euroya Uçak Bileti

AVRUPA SEYAHATLERİ İÇİN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet, Avrupa seyahatleri için özel bir indirimli bilet kampanyası başlatıyor. Bu kampanyada, 9 Avrupa ülkesine yapacağınız seyahatler için biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. AJet’in bu indirimli bilet kampanyası, sonbahar aylarından başlayarak ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında Avrupa’da seyahat etme fırsatı sunuyor.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ AVRUPA ÜLKELERİ

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç’in de aralarında bulunduğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar erişime açık olacak. Seyahat tarihleri ise 15 Eylül 2025’ten 19 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

8 KG KABİN BAGAJI HAKKI

AJet’in kampanyası dahilinde, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletlerde 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı sunuluyor. Ayrıca, basic paketler içerisinde; 10 kg’a kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro olarak belirlenirken, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak alınacak.

TOPLAM 112 BİN 224 KOLTUK SATIŞTA

AJet indirimli bilet kampanyası kapsamında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışta olacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanya ile satılan indirimli ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek.