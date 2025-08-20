Ajet’ten 9 Euroya Uçuş Bileti

AJET YENİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli yeni bir indirimli bilet kampanyası oluşturdu. Bu kampanyada 9 Avrupa ülkesine seyahat eden yolcular, biletlerini 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 eurodan başlayan fiyatlarla satın alabiliyor. AJet’in bu indirimli teklifleri, sonbahardan ilkbahara kadar olan geniş bir tarih aralığını kapsıyor ve Avrupa seyahati planlayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÜLKELER

Kampanya, Türkiye’den çıkışlı ve varışlı seferleri içeren, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi ülkeleri içeriyor. İndirimli biletler 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan başlayarak, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Bu biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahatlerde kullanılabilecek.

KABİN BAGAJI VE EK ÜCRETLER

Kampanya kapsamında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletlerle birlikte 8 kg’lık ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Bunun yanı sıra basic paketler kapsamında; 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş durumda.

KOLTUK SAYISI VE SATIŞ KANALLARI

AJet, indirimli bilet kampanyası kapsamında toplam 112 bin 224 koltuk satışa sunuyor. Avrupa’nın 9 ülkesine yönelik Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanya ile sunulan indirimli basic biletler, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla satın alınabiliyor.