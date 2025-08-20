AJet’Ten 9 Euroya Uçuş Bileti

AJET’İN YENİ KAMPANYASI AVRUPA SEYAHATLERİNİ UCUZLATIYOR

AJet, Avrupa seyahatleri için indirimli bilet kampanyası başlatıyor. Bu kampanya çerçevesinde, 9 Avrupa ülkesine yapılan seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagaj hakkı ile birlikte 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet’in bu kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlamak isteyenler için fırsat sunuyor.

KAMPANYA DAHİLİNDE KAPSANAN ÜLKELER

Kampanya, Türkiye’den Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç’e direkt seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletlerin ise 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabileceği bildiriliyor.

KABİN BAGAJ HAKKI VE EK BAGAJ ÜCRETİ

AJet’in kampanyası kapsamında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletler 8 kg ücretsiz kabin bagaj hakkı sunuyor. Bunun yanı sıra basic paketler ile 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş.

AJet’in indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışa sunulacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden temin edilebilecek.