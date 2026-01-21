AJet’ten Erken Rezervasyon İmkanları Açıklandı

AJet, erken seyahat planı yapan yolculara yönelik yeni bir kampanya başlattı. İlkbaharı kapsayan bu kampanyada 150 bin koltuk, vergiler dahil yalnızca 849 TL’den satışa sunuluyor. AJet’in düzenlediği erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00’dan başlayarak 22 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışa sunulabilecek. İndirimli biletler, 7 Nisan – 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen tüm yurt içi uçuşlarda geçerliliğini koruyacak.

41 NOKTAYA İNDİRİMLİ BİLET

AJet, yurt içinde 41 noktaya sefer düzenleyen indirimli bilet kampanyası ile 150 bin koltuk sunuyor. Tek yön direkt uçuşlar için geçerli olan indirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.