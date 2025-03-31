AJet’ten Yıla Özel %20 İndirim Kampanyası

AJet, 31 MART 2024’TE İLK UÇUŞUNUN YIL DÖNÜMÜNDE İNDİRİM MÜJDESİ VERDİ

AJet, 31 Mart 2024’teki ilk uçuşunun yıl dönümünü kutlamak için tüm biletlerde geçerli olacak yüzde 20 indirim fırsatı sağlıyor. Misafirler, mobil uygulama aracılığıyla alacakları indirimli biletlere 98 farklı noktaya yurt içi ve yurt dışında uçuş yapma imkanı bulacak.

YÜZDE 20 İNDİRİM SADECE AJET MOBİL UYGULAMASINDA

AJet’in birinci yılı vesilesiyle düzenlediği indirim kampanyası, 31 Mart – 1 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu kampanya, tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek ve alınan biletlerin 1 Nisan – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kullanılması planlanıyor. İndirim sadece mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde geçerli olacak.

KAMPANYADA İLE BİRDEN FAZLA BİLET ALMA İMKANI

AJet’in yüzde 20 indirim kampanyası 31 Mart 2025 saat 17:00 ile 1 Nisan 2025 saat 23:59 arasında geçerli olacak ve birden fazla kez kullanılabilecek. İndirimden yararlanmak isteyen müşterilerin, ödeme özeti sayfasındaki “Promosyon kodu ekleyin” kısmına belirtilen indirim kodunu girmesi yeterli olacak. İndirim, AJet mobil uygulaması üzerinden yapılan alımlarda, baz bilet ücreti üzerinden uygulanacak; vergi ve harçlar bu kapsamda dışarıda kalacak.