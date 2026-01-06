AJet Yurt Dışı Biletlerini 9 Dolarla Sunuyor

ajet-yurt-disi-biletlerini-9-dolarla-sunuyor

Türkiye’nin uygun fiyatlı hava yolu markalarından AJet, yeni yılı heyecan verici bir kampanya ile karşılıyor. Şirket, yurt dışı seyahat etmeyi planlayan yolculara tüm dış hat uçuşları için 9 dolar ve eurodan başlayan indirimli bilet satışlarını başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, AJet’in 34 ülkede 59 farklı destinationa düzenlediği seferlerle seyahatseverlere ekonomik bir alternatif sunacağı belirtildi. Bugün saat 11.00’de başlayan indirimli bilet satışı, yarın saat 23.59’a kadar sürecek.

KAMPANYA TARİHLERİ

Bu kampanya kapsamında satışa sunulan biletler, 10 Ocak – 12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlar için geçerli olacak. Sınırlı kontenjan ile sunulan bu fırsatta toplamda 85 bin koltuk yolcuların erişimine açıldı. Ayrıca, ek hizmet olarak kabin bagajı ücreti 12 eurodan 5 euroya düşürüldü. Ayrıca, 12 euro olarak sunulan Basic bilete özel 10 kg uçak altı bagajı da 5 euroya alınabiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.