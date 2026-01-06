AJet Yurt Dışı Biletlerini 9 Dolarla Sunuyor

Türkiye’nin uygun fiyatlı hava yolu markalarından AJet, yeni yılı heyecan verici bir kampanya ile karşılıyor. Şirket, yurt dışı seyahat etmeyi planlayan yolculara tüm dış hat uçuşları için 9 dolar ve eurodan başlayan indirimli bilet satışlarını başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, AJet’in 34 ülkede 59 farklı destinationa düzenlediği seferlerle seyahatseverlere ekonomik bir alternatif sunacağı belirtildi. Bugün saat 11.00’de başlayan indirimli bilet satışı, yarın saat 23.59’a kadar sürecek.

KAMPANYA TARİHLERİ

Bu kampanya kapsamında satışa sunulan biletler, 10 Ocak – 12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlar için geçerli olacak. Sınırlı kontenjan ile sunulan bu fırsatta toplamda 85 bin koltuk yolcuların erişimine açıldı. Ayrıca, ek hizmet olarak kabin bagajı ücreti 12 eurodan 5 euroya düşürüldü. Ayrıca, 12 euro olarak sunulan Basic bilete özel 10 kg uçak altı bagajı da 5 euroya alınabiliyor.