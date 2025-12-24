AJet Yurt İçi Uçuşlar İçin Uygun Bilet İmkanı Sunuyor

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, AJet, yurt içinde 41 noktaya gerçekleştirdiği seferleri ile misafirlerine avantajlı seyahat fırsatları sunmaya devam ediyor. Geniş uçuş ağı sayesinde dikkat çeken AJet, indirimli bilet kampanyası ile yolcularına ekonomik seyahat olanakları sağlıyor.

SATILAN BİLETLER SINIRLI SÜRE İÇİN GEÇERLİ

AJet’in indirimli biletleri, bugün saat 11.00’de satışa sunulurken, kampanyanın sona ereceği zaman ise yarın saat 23.59 olarak belirlendi. İndirimli biletler, 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerde geçerli olacak.

168 BİN KOLTUK SATIŞA ÇIKARILDI

Bu kampanya çerçevesinde 168 bin koltuk satışa sunulacak. Yurt içi tek yön uçuşları kapsayan bu kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seferlerini kapsamamaktadır.

BİLETLER DİJİTAL KANALLARDAN TEMİN EDİLEBİLİYOR

Vergi ve harçlar dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan “basic” biletler, AJet’in resmi internet sitesi AJet.com ile AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecektir.