AK Parti Adayına Saldırıda Dava Açıldı

DAVA AÇILDI

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’a yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili suç örgütü üyeleri hakkında dava yoluna gidildi. AA’da aktarılan habere göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 304 sayfalık iddianamede 37 kişi “müşteki”, 61 kişi “sanık” olarak belirlendi.

OLAYIN DETAYLARI

İddianamede, 31 Mart 2024’teki Mahalli İdareler Seçimi sürecinde Aziz Yeniay ve seçim ekibinin, 10 Şubat 2024’te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ettikleri ifade ediliyor. Yeniay’ın dernekten çıkış için hazırlık yaptığı esnada Sarı Asma Sokak ile Balıkçım Sokak kesişim noktasında bulunan aracın camlarından ve açılır tavanından (sunroof) çıkan saldırganların, dernek binasının önüne tam otomatik silah ve 4 tabanca ile ateş açtığı belirtiliyor.

AĞIR YARALANMA

İddianamede, uzun namlulu silahtan çıkan mermilerin, sokakta yürüyen Ebru Güneş Dumlu’ya başından ve omuzundan isabet ederek ağır yaralanmasına yol açtığı vurgulanıyor. Saldırıyı gerçekleştiren aracın, 5-6 saniye içinde hızla olay yerinden uzaklaştığı kaydediliyor ve bu kapsamda güvenlik kameraları, şüphelilerin ifadeleri, raporlar ile saha araştırmaları dikkate alınarak eylemin “Bayrolar Grubu” olarak bilinen Eminanç Kardeşler adlı organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit ediliyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ VE SORUŞTURMA

İddianamede, yurt dışında firar durumda bulunan Bayram ve Fevzi Eminanç’ın örgütün eş elebaşıları olduğuna, Türkiye’de “Sefir” kod adlı temsilci Ömerhan Çeken aracılığıyla örgütü yönettiklerine dair bilgilere yer veriliyor. Örgütün, silahlı saldırılar, uyuşturucu madde ticareti ve diğer gayrimeşru faaliyetlerle kazanç sağladığı ifade ediliyor. Ayrıca, örgütün eylemlerine karışan “suça sürüklenen çocuklar” ile ilgili ayrı bir soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor. Sanıklar hakkında toplamda 15 ayrı eylemden ağır ceza talep ediliyor ve iddianame, Küçükçekmece 3 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul ediliyor.