AK Parti Kongresinde Yeni Dönem Açıklamaları

AK PARTİ’NİN KONGRE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlık aşamaları hız kesmeden sürüyor. 23 Şubat tarihinde yapılması planlanan kongrede, partinin geleceği açısından önemli kararların alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, bu kongreyle ilgili değerli açıklamalar yaptı.

YENİ BİR DÖNEME ADIM ATILACAK

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, “AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA VURGU

Erdoğan, yaptığı paylaşımda AK Parti’nin Türkiye’nin kaderini değiştiren bir hareket olduğuna dikkat çekerek, “Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…” şeklinde belirtti. AK Parti’nin kongresi, hem parti içindeki dengeyi belirlemek hem de ülkenin geleceği açısından atılacak adımlar bakımından son derece önem taşıyor. Kongrede alınacak kararlar ve partinin yeni stratejileri, büyük bir merakla bekleniyor.