AK Parti MKYK Toplandı! Ömer Çelik: Bahçeli’nin Adaylık Çağrısı Kıymetli

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI BAŞLADI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı. Toplantı, saat 16.10’da AK Parti Konferans Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısına dair açıklamalarda bulunuyor. Başta yeni anayasa tartışmaları olmak üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı hakkında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Devlet Bahçeli’nin “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı’nın yolundan caymaya hakkı yoktur” açıklaması hatırlatıldı. Çelik, Bahçeli’nin açıklamasını kıymetli bulduğunu belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu siyasi birikim ve liderlik kapasitesi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazinedir. Dolayısıyla devam etmesini arzu ederiz” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusunda silah bırakmanın somut olarak görülmesi gerektiğini söyledi. “MİT ve TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyor. Her aşama kontrol edilecek” diye ekledi. Çelik, “Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gelinen aşamada olması gereken, terör örgütünün bütün uzantılarıyla silah bırakmasıdır. Bu fesih ve silah bırakmayla ilgili açıklamanın somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Irak hükümetiyle mevcut diyalogların sürdüğünü vurgulayan Çelik, “Suriye’de de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

BAHÇELİ’NİN ADAYLIK OLUNCAKÇA ÖNEMLİ

Çelik, anayasa konusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olup olmaması ve parlamenter sistemin ön şartı olduğu hususuna da değindi. “Türkiye’nin parlamenter sistem döneminde yaşadığı krizler biliniyor. Milletimizin iradesiyle cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin adaylığı ile ilgili tartışmaların bu meselenin bir parçası olmadığını belirtiyor” dedi. Bahçeli’nin açıklamalarını değerli bulan Çelik, “Biz cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak, tabii ki isteriz” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR

Çelik, bölgedeki istikrarsızlıkların kaynağında İsrail’in saldırgan davranışlarının olduğunu belirtti. “İsrail’in saldırganlığı Suriye’yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etken” ifadelerini kullandı. Suriye’deki duruma da dikkat çeken Çelik, “Şimdiye kadar olduğu gibi DEAŞ’ı bahane ederek, terör örgütlerini terör örgütlerine karşı kullanma gibi yanlışlıkların önüne geçilmesi gerekir” dedi. İngiltere’nin ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almasını önemli bulan Çelik, Avrupa ve dünyadan yükselen seslerin yerinde olduğunu belirtti ve somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.