AK Parti MKYK’ya Akçıl ve Özil Sürprizi

ANKARA KONGRESİ HEYECANI YÜKSELİYOR

AK Parti, bugün Ankara’da düzenleyeceği 8. Olağan Büyük Kongresi ile gündemde. “Adında AK ışığında istikrar” sloganı ile gerçekleştirecek olan bu önemli kongrede, parti yönetiminde temel değişimlerin yapılması bekleniyor. Özellikle, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile genel başkan yardımcılıklarında dikkat çekici revizyonların gündeme gelmesi öngörülüyor.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER KONGREDE YER ALIYOR

Kongre için hazırlıklar tamamlanırken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile futbolcu Mesut Özil’in AK Parti MKYK’da yer alacağına dair bilgiler paylaştı. Burhan, “İki tane isim söyleyeceğim size, bir Mesut Özil iki Sinan Akçıl” şeklinde konuşarak, kongrede sürpriz isimlerin yer alacağına dikkat çekti. Ayrıca, Osman Gökçek, Derya Ayaydın, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi önemli figürlerin de MKYK’da bulunacağı bilgisi verildi.