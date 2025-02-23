AK Parti MYK Üyeleri ve Görevleri Açıklandı

TOPLANTININ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Merkez Yürütme Kurulu’nda görev alan isimleri ve bunların rollerini duyurdu. Çelik, “Cumhurbaşkanımızın özellikle bugün yaptığı konuşmada insanlık ittifakı konusunda verdiği mesajlar son derece stratejiktir” ifadesini kullandı. Yapısal reformların, Türk siyaseti ve devlet hayatını daha ileri taşıyacağını dile getirdi. Ayrıca, MKYK’nın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, emek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. “Büyük bir irade ortaya koydular. Ortaya çıkan tablo bir kez daha gösterdi ki AK Parti, en büyük gücünü milletimizden almaktadır” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın ziyaret ettiği illerde salonları dolduran vatandaşlara da minnet duygularını iletti.

CUMHUR İTTİFAKI VE DİLEKLER

Cumhur İttifakı’nın gücünün gittiği her yerde görüldüğünü kaydeden Çelik, “Devlet Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. Bu ifadeler, partinin birlik ve beraberlik mesajlarını pekiştirdi. Yeni MKYK’nın görev dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

YENİ GÖREV DAĞILIMI

Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar

Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu

Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken

Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel

Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman

Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan

Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan