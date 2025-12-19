AK Parti Raporunu TBMM Başkanlığına Sunarak Süreci Hızlandırdı

AK PARTİ RAPORUNU MECLİS’E SUNDU

AK Parti’nin Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde hazırladığı rapor, Meclis Başkanlığı’na iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı eklemeler talep ettiği bu rapor, son düzenlemelerle birlikte toplam 53 sayfadan 60 sayfaya çıkmış durumda. 15 başlıktan oluşan raporda “umut hakkı” ifadesine yer verilmediği gözlemleniyor. PKK terör örgütü mensuplarının entegrasyonu konusunun Ceza Hukuk Sistemi çerçevesinde nasıl ele alınabileceğine dair önerilerin yer aldığı raporda, kendini fesheden terör örgütüne yönelik ayrı ve özel bir yasada düzenleme yapılmasının uygun olacağı vurgulanıyor. Ayrıca, raporda terör örgütü SDG’nin, Şam yönetimine entegrasyonunu kapsayan 10 Mart Mutabakatı’na uyulmasının gerekliliği de ifade ediliyor. Raporun sonunda PKK’lı teröristlerin rehabilitasyonu konusuna da dikkat çekiliyor. AK Parti, bu raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dün sunmuştu.

ÜÇ ÖNEMLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Bu sürece dair önemli üç görüşme yapılması planlandı. İlk görüşme, bu hafta sonu gerçekleşecek. AK Parti ve DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te bir araya gelecek.

PAZARTESİ İKİ TOPLANTI YAPILACAK

Bu görüşmeden sonra, pazartesi günü de iki önemli toplantının yapılması öngörülüyor. İlk toplantı, DEM Parti heyeti ile CHP arasında gerçekleşecek. İki partinin yetkilileri, saat 12.00’de bir araya gelecek. CHP ve DEM Parti görüşmesinin ardından, komisyonun koordinatör grup başkanvekilleri saat 16.00’da bir araya gelecek.

CHP RİPORTUNU MECLİS’E SUNDU

MHP ve DEM Parti’nin ardından, CHP de bu sürece dair raporunu tamamlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu.

MHP’DEN CHP RAPORUNA TEPKİ

MHP’den, CHP’nin Meclis’e sunduğu süreç raporuna tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Raporda günlük politik söylemlerin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok” şeklinde eleştiride bulundu. Yıldız, “Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba.” ifadelerini de ekledi.

DEM HEYETİ MHP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti’nin İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 11 Kasım’da Meclis’te bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir toplantı yaptıklarını bildirmişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini ve artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti. Devlet Bahçeli de bu görüşme hakkında, “Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum.” şeklinde yorumda bulunmuştu. Heyet, Bahçeli ile yapılan görüşmeden önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da ziyaret etmişti.