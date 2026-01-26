AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Toplantı Sonrası Değerlendirmeler

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve partinin Genel Başkanı tarafından yönetilen toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısında yer alan AK Parti Sözcüsü, önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik’in konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

YOĞUN İÇERİKLE GİRİŞ YAPTIK

Hizmet etmek konusunda kararlı olan tüm arkadaşlara kapıların ilkeler çerçevesinde açık olduğunu vurgulayan Çelik, yeni katılan arkadaşları da tekrar hoş geldiniz diyerek karşıladı. Bu yılın yoğun başladığını dile getiren Çelik, dünya genelinde krizlerin yaşandığı bu dönemde, birçok hassasiyetin dikkatle ve iyi stratejilerle yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

GAZZE VE SURİYE DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda hem iç hem de dış politika konuları değerlendirildi. Dışişleri ve Aile Bakanlıkları’nın sunumlarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları da gündemde yer aldı. Gazze ve Suriye’daki gelişmeler, aile bakanlığının konularının yanı sıra sosyal medya kullanımı gibi meselelerden bahsedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konusunda varılan son noktayı ve yürüttüğü diplomasiyi MKYK üyeleriyle paylaştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGE HEDEFİ

Suriye’deki duruma ilişkin değerlendirmelerine de değinen Çelik, partinin terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir bölge hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı. Bu iki kavramın birbirinden ayrılamaz olduğunu belirten Çelik, aralarındaki bağın koparılmaya çalışıldığını ve bunun tehlikelerine dikkat çekti.

TÜM ETNİK UNSURLARIN HAKLARI GARANTİDE

Suriye’de terör örgütleri ve bu örgütlerin oluşturduğu diktatöryal yapıların ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Çelik, Suriye’de herkesin kazandığı “tek Suriye, tek ordu” ilkesine bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Tüm etnik, mezhepsel ve dini grupların Suriye’nin geleceğinde eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade etti.

DEAŞ İLE MÜCADELE ŞART

Çelik, DEAŞ’la mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Terör örgütlerinin hiçbir şekilde alan bulmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, Türkiye’nin PKK’nın tüm uzantılarını feshetmesi ve silah bırakması gerektiğine işaret etti.

KÜRT VE DİĞER UNSURLARIN KİMLİKLERİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI

10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, SDG’nin PKK unsurlarından arındığını ve terör faaliyetlerine son verdiği takdirde entegrasyonun çatışmasız bir şekilde sağlanacağı öngörüsünde bulunulduğunu ifade etti. Bu mutabakatın sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

AB İÇİN ZITLIK GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Avrupa’da neoliberal ekonomik düzenin sorunlarına dair söylemlerin arttığını belirterek, bu durumun Türkiye’nin öncülük ettiği tespitlerin teyidi niteliğinde olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, yapay zekâ meselesinin insanlığın geleceği için kritik bir konu olduğunu vurguladı.

İRAN’A MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKIŞ

Son olarak, İran’a yönelik dış müdahalelere karşı olduklarını belirtti. İran’daki sorunların, halkın kendi dinamikleriyle çözülmesi gerektiğini ve geçmişten gelen dış müdahale deneyimlerinin olumsuz sonuçlara yol açtığını hatırlattı.

GAZZE KURULU’NA DESTEK

Gazze konusunun öncelikli gündem maddesi olduğunu söyleyen Çelik, Filistin’in Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini ve kalıcı barışın tek yolunun kalıcı ateşkes olduğunu kaydetti. Gazze’nin bir emlak değil, bir vatan olduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’E YANIT

Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt veren Çelik, geçmişteki yardım girişimlerinin saptırıldığını ifade ederek, Türkiye’nin Suriye’deki Kürtlere insani yardımları koordine bir şekilde sunduğunu belirtti. O dönemdeki insani durumdan dolayı liderlerin iletişim kurduğunu, herhangi bir talimat olmadığını vurguladı.

YARDIMLARIN DEVAM EDECEĞİ BİLGİSİ

Kobani’ye yönelik gönderilen yardımlar konusunda hükümetin Suriye hükümetiyle işbirliği içinde çalışacağını ve yardımların süreceğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’deki Kürt, Türkmen ve Arapların yanında durmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANINA ÖZEL MÜZE YAPIMI

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına yapılan müzeye yönelik eleştirileri geçersiz kılan bir yanıt vererek, bu müzenin devletin hafızasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulduğunu ifade etti. Müzelerin, devletin geçmişteki önemli şahsiyetlerinin anısını yaşatma işlevi için gerekli olduğunun altını çizdi.