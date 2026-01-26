İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi Tarihi Düşüş Yaşadı

istanbul-barajlarindaki-su-seviyesi-tarihi-dusus-yasadi

İstanbul genelinde son haftalarda etkili olan dondurucu soğuk hava, kar ve yağmur yağışlarını da beraberinde getirdi. Bu koşullar, megakentin su ihtiyacını karşılayan havzalardaki su seviyesini artırmaya yardımcı oldu. Son veriler doğrultusunda, iki hafta önce alarm veren barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 27.14 seviyesine ulaştı.

EN DOLU BARAJ: ELMALI

Barajlar arasındaki doluluk oranları arasındaki farklılık dikkat çekiyor. Yapılan ölçümlere göre, İstanbul’un en dolu barajı yüzde 80.55 doluluk oranıyla Elmalı Barajı oldu. Diğer taraftan, kış yağışlarının etkisiyle istenen seviyeye ulaşamayan Kazandere Barajı, sadece yüzde 4.84 doluluk oranıyla en düşük su seviyesine sahip havza konumunda bulunuyor.

KRİTİK EŞİK DEVAM EDİYOR

Yağışların ardından barajlardaki su seviyelerindeki yükseliş sevindirici olsa da, genel tablo hâlâ endişe verici. Şu anda kaydedilen yüzde 27.14 oranı, son on yılın Ocak ayı verileriyle kıyaslandığında en düşük seviyeyi oluşturarak dikkat çekiyor.

