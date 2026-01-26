Rus Barış Gücü Kamışlı’dan Hızla Ayrıldı

Terör Örgütü YPG/SDG’NİN SON GÜNLERİ

Suriye Ordusu’nun gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde terör örgütü YPG/SDG’nin son günlerini yaşadığı bildiriliyor. Ateşkes kararı alınmış olmasına rağmen, örgütün kışkırtmaları nedeniyle çatışmaların devam ettiği gözlemleniyor. ABD’nin desteğini çektiği bu yapıya artık kimse sahip çıkmıyor. Önemli bir gelişme olarak, bölgede konuşlanan Rus barış gücünün zırhlı araçlarını dev kargo uçaklarına yükleyerek yerlerinden ayrıldığı bildirildi.

SON DARBE HAZIRLIĞI

Türkiye sınırına yakın bir konumda, Nusaybin’in karşısındaki Kamışlı’da SDG’ye yönelik son operasyon için hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor. Rus askerlerinin bölgeden çekilmesi, bu operasyona işaret ediyor olabilir. Görünür şekilde hızla hareket eden Rus zırhlı araçlarının, uçaklara yüklenerek bölgeyi terkettiği gözlemleniyor. Normalde Rus ve Türk barış güçleri bu bölgede devriye gezmekle yükümlüydü ancak son gelişmeler dikkatleri çekiyor. Rus hükümeti ya da ordusunun, bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmadığı belirtiliyor.

RUSYA’NIN STRATEJİK ÜSLERİ

Rusya’nın Suriye’nin batı kıyısında Hmeymim ve Tartus’ta askeri üsleri mevcut. Bu üsler, Rusya’nın Akdeniz’e açılan önemli liman görevi görüyor. Geçmişte, HTŞ’nin öncülüğünde gerçekleştirilen taarruzda Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’nın militanlarına yönelik, Rusya tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. El Şara’nın, Şam’ı ele geçirdikten sonra Rusya ile işbirliği yapmaya istekli olduğu ve üsler hakkında bir “anlaşmaya varılabileceği” yönünde açıklamalarda bulunduğu ifade ediliyor.

ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER

Diğer yandan, YPG/SDG, 15 güne uzatılan ateşkes anlaşmasına rağmen Suriye Ordusu’nu hedef almaktan vazgeçmedi. Saldırılar sonucunda Suriye Ordusu’ndan iki askerin yaralandığı bildirildi. Suriye Ordusu, ateşkes ihlallerine hızlı bir şekilde karşılık vererek Tişrin ve Rakka ekseninde güvenliği sağlama çabasına girdi. Ayrıca, ABD’nin YPG/SDG’ye desteğini çekmesinin ardından, 18 Ocak’ta iki taraf arasında bir anlaşma imzalanmıştı ve 4 günlük ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkes anlaşmasının uygulanması ve IŞİD’li mahkumların Irak’a nakledilmesi amacıyla 15 güne uzatıldığı kaydediliyor. Ancak, çatışmaların halen devam ettiği bildiriliyor.