AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kritik Açıklamalar

AK PARTİ MKYK TOPLANDI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalar yaptı. İşte Çelik’in konuşmasında öne çıkan başlıklar:

YOĞUN BİR YILA GİRDİK

Hizmet sunma konusunda kararlı olan herkesin, ilkeler çerçevesinde kapıların açık olduğunu belirten Çelik, yeni katılan arkadaşlara da hoş geldin dileklerini iletti. “Bu yıla çok yoğun bir şekilde girdik ve maalesef bu yoğunluk pozitif bir anlam taşımıyor; birçok alanda dünya ciddi krizlerle yüzleşiyor. Bu nedenle pek çok hassasiyetin dikkatle ve iyi stratejilerle yönetilmesi elzem.” ifadelerini kullandı.

GAZZE VE SURİYE’DE GÜNDEM

MKYK ve MYK’nın, iç ve dış politika gelişmelerini bu hassasiyet çerçevesinde değerlendirmenin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve Aile Bakanlığı sunumlarının da gündemlerinde olduğunu belirtildi. Gazze ve Suriye’deki durumun yanı sıra sosyal medya stratejileri gibi konuların ele alındığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze konusundaki diplomasisine de değinildi.

TERÖRSSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Suriye’deki olayların değerlendirilmesi sırasında, iç ve dış politika konularına ilişkin MKYK’ya talimatlar verildiğini ifade eden Çelik, terörsüz bir Türkiye ile terörsüz bir bölge bağlantısının önemine vurgu yaptı. “Bu iki kavram, birbirinden ayrı düşünülemez.” diyen Çelik, terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışan yaklaşımların karşısında duracaklarını belirtti.

TEK SURİYE, TEK ORDU İLKESİNE BAĞLIYIZ

Suriye’nin durumunun son derece kritik olduğunu söyleyen Çelik, Suriye’de tüm grupların haklarının garanti altına alındığı bir modelin oluşturulması gerektiğini ifade etti. “Hedefimiz Esad rejimi döneminin zulmünden sonra tüm Suriyelilerin inşaya katılması ve dışlanmamalarıdır.” dedi.

DEAŞ İLE MÜCADELE TEKRAR VURGULANDI

DEAŞ ile mücadelenin sürekliği gerekliliğinin altını çizen Çelik, hiç bir terör örgütünün burada var olmaması gerektiğini belirtti. PKK’nın tüm uzantı ve illegal yapılanmalarıyla kendisini feshetmesi gerektiğini açıklayan Çelik, bu sürecin farklı yöntemlerle ilerleyebileceğine dikkat çekti.

KÜRT VE DİĞER UNSURLARIN HAKLARI GÜVENCEDEN GEÇECEK

10 Mart Mutabakatı’nın, Suriye Kürtlerinin haklarını garanti altına alan bir zemin olduğunu söyleyen Çelik, bu süreçlerin çatışmasız bir şekilde çözülebileceğine vurgu yaptı. “Tek Suriye, tek ordu ilkesine aykırı herhangi bir tutum, Türkiye ve Suriye için bir milli güvenlik sorunu yaratır.” ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKA VE GELECEK KAYGILARI

Yapay zekanın insanlığın geleceği paremetreleri üzerine ciddi tartışmalar yapıldığını belirten Çelik, bu konudaki gelişmelerin göz ardı edilmediğini ifade etti. Yapay zekanın yeni istihdam alanları yaratırken, mevcut işgücü yapısını da dönüştüreceğini vurguladı.

İRAN’DA DÜZEN VE OLAYLARIN TAKİBİ

İran’daki gelişmelere dair endişelerini dile getiren Çelik, dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek, bu tür durumların toplumda büyük hasar verdiğini söyledi. İran halkının kendi dinamikleri ile iç meselelerini çözmesi gerektiğini vurguladı.

GAZZE KURULU’NUN ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Gazze konusunun sürekli olarak gündemde olduğunu belirten Çelik, Gazze Kurulu’nun yapacağı çalışmaların takip edileceği bilgisini verdi. Kalıcı barışın sağlanabilmesi için, 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletinin kurulması gerektiğine dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’E YANIT

Özgür Özel’in Kobani ile ilgili sözlerine yanıt veren Çelik, “Obama’nın araması, yardımın gönderilmesi anlamına gelmiyor.” diyerek, siyasi istismar yapıldığını ifade etti. Türkiye’nin, o dönemde insani yardımlar yapma iradesinin önceden ortaya konduğunu belirtti.

SURİYE’YE GÖNDERİLEN YARDIMLAR

Kobani’ye ilk aşamada 11 tır yardım gönderildiğini belirten Çelik, Türkiye’nin bütün terör örgütlerine karşı durduğunu vurguladı. “Suriyeli Kürt, Türkmen ve Arapların yanında durmaya devam edeceğiz.” dedi.

CUMHURBAŞKANININ ADINA MÜZE YAPILMASI

Cumhurbaşkanının adına müze yapıldığı iddialarına yanıt veren Çelik, bunun Cumhurbaşkanlığı Millî Saraylar tarafından inşa edilen bir proje olduğunu dile getirdi. Geçmişteki Cumhurbaşkanlarına ait müzelerin önemine vurgu yaptı.