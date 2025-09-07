AK Parti Temsilcisi Ömer Çelik’ten Tepki!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÜNDEMİMİZDE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ve CHP’deki durum hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çelik, son dönemlerde Özgür Özel’in sözleriyle ilgili konuştu. “Terörsüz Türkiye süreci en önemli gündemimiz” diyen Çelik, Şubat ayına kadar sürecek bir yaz programına geçtiklerini belirtti. Depremle ilgili olarak ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, yüzyılın depremi olarak değerlendirilen asrın felaketi” ifadesini kullandı. 300 bin konutun teslim edildiğini vurgulayarak, “Her toplantımızda Cumhurbaşkanımız sürekli olarak bize deprem bölgesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtmiştir” dedi. Türkiye’nin dünyaya hangi zor durumu yaşarsa yaşasın yeniden ayağa kalkabileceğini gösterdiğini aktaran Çelik, “Türkiye’nin terörü gündeminden çıkarması için Cumhur İttifakı güçlü bir irade ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

DAHA GÜÇLÜ DİYALOGLAR İÇİN YENİ ADIMLAR

Devlet Bahçeli’nin Meclis’te başlattığı diyalogun Türkiye açısından yeni bir çağ açtığını ifade eden Çelik, Türkiye’den terör gündeminin çıkmasının, yakın bölgelere ilham vereceğini söyledi. “Türkiye’ye karşı terör faaliyetlerini yürütenlerin arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz” diyen Çelik, terör örgütlerinin teslim olması ve silahların bırakılması için uzun süredir çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi. Ayrıca Cumhurbaşkanının talimatının, şehit ailelerinin müsterih olmasını sağlamak olduğunu belirtti. “Bu esasında herkesin faydasına olan bir şeydir” ifadesiyle de birlik mesajı verdi. Çelik, yakın bölgelerde Türkü, Kürdü ve Arap’ı birbirine düşürmeye çalışanların sömürge gözüyle bakanlar olduğuna dikkat çekerek, “Biz kardeşlik gözüyle bakıyoruz” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ GÖSTERDİ

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son haftalarda Cumhurbaşkanına yönelik “çirkin ve yakışıksız ifadeler” kullandığını belirterek, “Özel’in kendi partisiyle uğraştığını değerlendiriyoruz” dedi. CHP gibi köklü bir partinin birçok skandal yaşarken Özel’in ne yaptığına dikkat çeken Çelik, “Tabloya baktığınızda, konunun bizimle alakası yok” ifadesini kullandı. “Şikayet edenler AK Partililer değil, CHP’lilerdir” diyen Çelik, bu konunun Yargı tarafından ele alındığını hatırlattı. Özel’e yönelik olarak, “Çok ciddi bir siyasi navigasyon sorunu var” diyerek, Cumhurbaşkanlarının kırmızı çizgi olduğunu ifade etti ve hadsiz ifadeleri kabul etmeyeceklerini belirtti.