AK Parti’ye Ömer Çelik’ten Sert Tepki

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINANDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, “İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi” diyerek durumu değerlendirdi. Çelik, bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti. “İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır” dedi.

CUMHURBAŞKANININ UYARILARI ÖNEMLİDİR

Cumhurbaşkanının Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına dünya genelinin dikkat kesilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskının artmaya başladığını belirten Çelik, İsrail’in gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattığını aktardı.

DİPLOMATİK ÇABALARA DÜŞMANLIĞI GÖSTERİYOR

Çelik, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğü bir dönemde İsrail’in bu saldırıyı gerçekleştirmesinin, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdiğini belirtti. “İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır” şeklinde sözlerini tamamladı.