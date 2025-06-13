Ak Parti, Yoğun Yaz Programı Yapacak

AK PARTİ YAZ DÖNEMİ HAZIRLIKLARI

AK Parti yaz dönemini hareketli bir şekilde geçiriyor. 22-24 Haziran tarihleri arasında il başkanları, ardından 11-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri bir kampa katılacak. Bu kamplar Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

GÜNCEL KONULAR ELE ALINACAK

Kamp sürecinde iç ve dış gündemdeki gelişmelerle birlikte siyasetteki güncel meseleler tartışılacak. Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, ekonomik programın işleyişi, Gazze’deki son durum ve Ukrayna-Rusya arasındaki ara buluculuk çabaları bu toplantılarda gündeme gelecek.

SAHA RAPORLARI DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti teşkilatlarının gözlemleri ve saha raporları masaya yatırılacak. Ayrıca bazı bakanların ve AK Partili yöneticilerin de toplantılarda sunum yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra, 11-13 Temmuz’daki kamp, parti kurullarının geniş katılımı ile düzenlenecek. Milletvekillerinin yanısıra Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri de toplantılara katılacak. 22-24 Haziran tarihleri arasında il başkanları ile bölge koordinatörleri, sahadan gelen talepler doğrultusunda atılacak adımları tartışacak.