Ak Partili Vekil Kaza Geçirdi

KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, akşam saatlerinde Seydikemer ile Fethiye kara yolu üzerinde gerçekleşti. Olay anında, Seki Yağlı Pehlivan Güreş etkinliğinden dönen AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin bulunduğu otomobil, iki başka araç ile çarpıştı. Üç aracın dahil olduğu kazada, kaza sonucunda yaralanan olmuyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekipleri, meydana gelen maddi hasarlı kaza ile ilgili olarak inceleme sürecini başlattı. Kazanın detayları ve nedenleri hakkında bilgi toplama çalışmaları sürüyor.