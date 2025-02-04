Ak Yatırım, 2025 Hisse Önerilerini Açıkladı!

HİSSE ÖNERİ LİSTESİNE YENİ EKLEMELER

Ak Yatırım, hisse öneri listesine Anadolu Sigorta ve Garanti Bankası’nı ekledi, İş Bankası’nı ise listeden çıkardı. BIST banka endeksi, faizlerdeki düşüş beklentisinin etkisiyle Kasım başından Ocak sonuna kadar %30 oranında yükseldi ve BIST sanayi endeksini %25 geride bıraktı. Ancak beklenenden yüksek gelen Ocak ayı enflasyonu, faiz indirimine yönelik kısa ve orta vadeli iyimserliği zayıflatabiliyor. Bu durum, banka hisselerinin bir süre geride kalmasına neden olabiliyor. Yine de yılsonu enflasyon tahminleri, iyimserlik için yeterli görünmekte. Bu nedenle bankalarda “Hafif Endeks Üzeri Ağırlık” görüşü korunuyor.

GARANTİ BANKASI’NDA İYİMSER BEKLENTİLER

Garanti Bankası, hisse önerileri arasına eklendi çünkü bankanın ana senaryo ve görünüm kötüleşse bile optimum risk/getiri profili sunduğu düşünülmekte. 2024 yılında öz kaynak getirisi, rakiplerin neredeyse iki katı olurken, 2025 için de rakiplerle eşit koşullarda 300 baz puan NFM genişlemesi ile öz kaynak getirisini koruma hedefi bulunuyor. Enflasyondaki zayıflama durumunda bankanın karlılığında, diğer bankalara göre daha sınırlı bir düşüş öngörülüyor. Hisselerin 2025T F/DD oranı 1,2x ile benzerlerine göre %20 üzerinde ve son on yılın en yüksek 12 aylık ileriye dönük F/DD oranı ise 1,4x seviyesinde yer alıyor.

ANADOLU SİGORTA’YA OLUMLU GÖRÜŞ

Anadolu Sigorta da öneri listesine eklendi. Anadolu Sigorta’ya dair olumlu görüş, 2025 yılında reel net kar büyümesi ve ortalama enflasyonun üzerinde bir çekirdek özkaynak karlılığı, cazip değerleme çarpanları ile Anadolu Hayat iştiraki üzerinden güçlü kârlılık beklentisine dayanmakta. Hissenin 2025T F/DD oranı 1,2x olarak belirlenmişken, son 3 yıllık tarihsel F/DD ortalamasına göre %30 iskontoya işaret ediyor.

İŞ BANKASI’NI ÇIKARMA NEDENLERİ

İş Bankası, öneri listesinden çıkarıldı çünkü küresel belirsizliklerin sürdüğü göz önüne alındığında, 2025 yılı ilk yarısında cam iştirakinde toparlanma beklentisi zayıf görünüyor. Hisse daha önce iştirak performansındaki olası toparlanma ve enflasyon muhasebesinin pozitif etkileri nedeniyle eklenmişti. Öneriler Ocak ayında ortalama %1 getiri ile tamamlandı ve BIST-100’ün %2 getirisinin gerisinde kaldı. Mavi, Otokar ve Koç Holding hisseleri portföy getirisini olumsuz yönde etkilerken, Türk Telekom, THY, Migros ve Medical Park ise performansa katkı sağladı.