Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Tutuklandı

HUKUKİ SÜREÇ VE GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTINA ALMA

Ör, “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ör’ü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadesini aldı ve ardından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

MAHKEME KARARI VE TUTUKLAMA

Aldığı ifade sonrasında hakim karşısına çıkan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.