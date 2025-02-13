Akademisyen Maya İle Eğitimde Devrim

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacını güden Arı Bilgi, bu hedefini somut bir adımla destekleyerek Akademisyen Maya isimli insansı robotu eğitim kadrosuna kattı. Ankara Üniversitesi Teknokent ile gerçekleştirilen iş birliğiyle “Akademisyen” unvanı kazanan Maya, dijital dönüşümün eğitimdeki olasılıklarını gözler önüne seriyor. Yapay zeka destekli olan Akademisyen Maya, eğitim süreçlerini tamamen kişiselleştiriyor, her öğrencinin farklı öğrenme hızları ve gereksinimleri doğrultusunda özel eğitim modülleri oluşturuyor.

AKTİF KATILIM VE İNTERAKTİF YAKLAŞIM

Maya’nın interaktif özellikleri sayesinde öğrenciler yalnızca passif dinleyici konumundan çıkıyor ve aktif katılımcılar haline geliyor. Öğrencilere yönelttiği sorular, sağladığı geri bildirimler ve simülasyonlar, öğrenmeyi daha eğlenceli ve ilgi çekici bir hale getirirken, öğrenilen bilgilerin pekişmesine yardım ediyor. Geleneksel eğitim yöntemleriyle kıyaslandığında, Maya’nın kişiselleştirilmiş yaklaşımı, öğrencilerin konuları daha hızlı ve derin bir şekilde kavramasına katkı sağlıyor ve öğrenme verimliliğini artırıyor.

SÜREKLİ GELİŞİM VE GÜNCEL BİLGİYE ERİŞİM

Yapay zeka algoritmalarıyla donatılan Maya, sürekli kendini geliştirmeye ve güncellemeye imkan sunuyor; böylece öğrencilere her daim en doğru ve güncel bilgiye erişim sağlanıyor. Arı Bilgi Genel Müdürü Ali Çilek, “Türkiye’nin dijital dönüşümünde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Arı Bilgi olarak, teknolojiyi kullanarak eğitimi herkes için erişilebilir kılmayı ve Türkiye’nin geleceğine yön verecek nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

ULUSLARARASI SERTİFİKA VE GELECEK VİZYONU

Arı Bilgi’nin uygulamalı eğitim modelini başarıyla tamamlayan öğrenciler, uluslararası geçerliliğe sahip ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını almaya hak kazanıyor. Arı Bilgi, Akademisyen Maya ile eğitimde kişiselleşme dönemini başlatıyor. Her öğrencinin bireysel potansiyelini bulmasına ve geliştirmesine olanak tanıyan bu yenilikçi yöntemle, Türkiye’nin geleceğine yön verecek bireylerin yetişmesi amaçlanıyor. Maya, yalnızca bugünün öğrencilerine değil, yarının eğitimcilerine de ilham vermekte. Arı Bilgi, Maya’yı gelecekte üniversitelerde ve diğer kurumlarda görev alacak robot akademisyenlerin ve personelin eğitmeni/oryantasyon entegratörü olarak geliştirmeyi planlıyor.