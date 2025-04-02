Akaryakıt Fiyatları Rekor Seviyelere Ulaştı

ZAM DALGASI DEVAM EDİYOR

Akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanıyor! 3 Nisan 2025 Perşembe gece yarısından itibaren benzine litre başına 1.25 TL’lik yeni bir artış uygulanacak. Geçtiğimiz hafta pompaya yansımayan 1.17 TL’lik artışla birleşince, toplam zam 2.5 TL’ye ulaşacak. Bu gelişme, vatandaşların bütçesine olumsuz etki yapacak ve benzin fiyatlarını rekor düzeylere çıkaracak.

İSTANBUL’DA BENZİN FİYATLARI RİSK ALTINDA

Yeni zam ile birlikte İstanbul’da benzin litre fiyatı 46.72 TL’den 48 TL’nin üzerine çıkacak. 2025’in ilk çeyreğinde akaryakıt fiyatları, tüketiciler için en yüksek seviyelere erişmiş olacak. Aynı zamanda, Ankara ve İzmir’de de benzin fiyatları hızla artıyor.

DİĞER YAKIT TÜRLERİ DE ZAMLANIYOR

Benzin zamdan yalnızca kendisi etkilendi değil! Geçtiğimiz hafta motorin ve LPG fiyatlarında da artışlar yaşanmıştı. İşte o artışlar:

Benzin: +1.51 TL

Motorin: +1.42 TL

LPG: +65 kuruş

Bu zamlar, akaryakıt fiyatlarının yalnızca benzinde değil, tüm yakıt türlerinde yükseldiğini gösteriyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesindeki durum ise şu şekilde:

İstanbul: Benzin 46.72 TL, Motorin 46.83 TL, LPG 28.19 TL

Ankara: Benzin 47.27 TL, Motorin 47.57 TL, LPG 28.09 TL

İzmir: Benzin 47.64 TL, Motorin 47.93 TL, LPG 28.04 TL

3 Nisan’daki zam ile bu fiyatlar yeniden güncellenecek.