Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi

akaryakit-fiyatlarina-bir-zam-daha-geldi

Akaryakıt fiyatlarında bir artış gözlemlendi. Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler bu durumu doğrudan etkiliyor.

ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, pompa fiyatlarına yansıyacak gibi görünüyor. Bugünden itibaren benzin fiyatında 92 kuruş, motorin fiyatında ise 3,11 lira artış yapıldı. Bu artışlar, ilgili ürünlerin pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU

İstanbul’da benzin fiyatı 59,32 lira, Ankara’da 60,26 lira, İzmir’de ise 60,54 lira seviyesine yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul’da 63,51 lira, Ankara’da 64,61 lira ve İzmir’de 64,88 lira olarak belirlendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanması, Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle gerçekleştirilerek KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirli bir hesaplama yöntemiyle elde ediliyor.

