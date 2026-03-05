Derbi Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

derbi-macini-yonetecek-hakem-belli-oldu

Süper Lig’in 25. haftasında heyecanla beklenen derbi maçında Beşiktaş ile Galatasaray SK karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek hakem ise Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre, FIFA kokartlı Ozan Ergün, bu önemli mücadelede düdük çalacak.

DEV DERBİDE ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

İstanbul’da gerçekleşecek olan kritik karşılaşmada Ozan Ergün’ün yardımcılıklarını Abil Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak görevlendirildi. Süper Lig’deki zirve mücadelesini etkileyen Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİNİ YÖNETTİ

34 yaşındaki hakem Ozan Ergün, bu sezon Süper Lig’de 11, 1. Lig’de 6 ve kupa maçında 1 olmak üzere toplamda 18 maçı yönetti. Ergün, kariyeri boyunca yalnızca bir derbi yönetti ve bu derbide Fenerbahçe, Trabzonspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İçişleri Bakanlığı’ndan Sınır Güvenliği Zirvesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'daki çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin sınır illerindeki valilerle video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Gündem

Diyarbakır’da İki Kardeş Peş Peşe Hayatını Kaybetti

Çınar'da 85 yaşındaki Nezir Denktaş ve kardeşi 83 yaşındaki Beşir Denktaş, bir gün arayla kalp krizi geçirerek yaşamlarını yitirdi.
Gündem

Yüksek Yörüngede Gigabit Hızda Lazer Bağlantıları

Avrupa Uzay Ajansı, 36 bin kilometre yükseklikte gerçekleştirdiği uydu bağlantısıyla saniyede 2,6 gigabit hıza ulaşıp, uzay lazer iletişim alanında Çin'i geçti.
Gündem

İran İha’sı Nahçıvan’da Düştü Açıklama Yapıldı

İran, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde havalimanına düşen İHA ile ilgili, Azerbaycan'a yönelik bir hedeflerinin olmadığını ve komşu ülkelere saldırmadıklarını belirtti.
Gündem

MASAK’a 464 Bin Şüpheli İşlem Bildirimi Yapıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu, geçtiğimiz yıl 996 bin 973 kişi hakkında gerçekleştirilen 464 bin 10 şüpheli işlemden 329 bin 150'sini inceledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.