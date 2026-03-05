Derbi Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

Süper Lig’in 25. haftasında heyecanla beklenen derbi maçında Beşiktaş ile Galatasaray SK karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek hakem ise Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre, FIFA kokartlı Ozan Ergün, bu önemli mücadelede düdük çalacak.

DEV DERBİDE ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

İstanbul’da gerçekleşecek olan kritik karşılaşmada Ozan Ergün’ün yardımcılıklarını Abil Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak görevlendirildi. Süper Lig’deki zirve mücadelesini etkileyen Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİNİ YÖNETTİ

34 yaşındaki hakem Ozan Ergün, bu sezon Süper Lig’de 11, 1. Lig’de 6 ve kupa maçında 1 olmak üzere toplamda 18 maçı yönetti. Ergün, kariyeri boyunca yalnızca bir derbi yönetti ve bu derbide Fenerbahçe, Trabzonspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.