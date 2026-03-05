Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 Sezonunu Tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güzelliğiyle bilinen Ankara-Kars demir yolu hattında işletilen Turistik Doğu Ekspresi’nin, 2025-2026 kış döneminde toplam 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladığını açıkladı. Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen ekspresin son seferinin Kars’tan Ankara yönüne 3 Mart’ta yapıldığını bildirerek, “Dünyanın en güzel demir yolu rotaları arasında yer alan Ankara-Kars güzergahında işletilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış döneminde 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladı.” şeklinde konuştu.

SEZONDA 60 SEFER GERÇEKLEŞTİ

Uraloğlu, 2019’dan bu yana her yaştan ve coğrafyadan insanı Anadolu’nun eşsiz kültürü ve doğasıyla buluşturan Turistik Doğu Ekspresi’nin, bu yıl da büyük bir ilgi gördüğüne dikkat çekti. Ayrıca, ekspresin sadece yerli değil, aynı zamanda yabancı turistlerin de ilgisini çekerek Türkiye’nin güzelliklerini demir yolları aracılığıyla dünya ile buluşturmanın etkili bir yolu haline geldiğini vurguladı. Uraloğlu, “Bugüne kadar 91 bini aşkın seyahatsever ve fotoğraf tutkunu, Turistik Doğu Ekspresi ile unutulmaz bir deneyim yaşadı.” değerlendirmesinde bulundu.

HER İSTASYON AYRI BİR TARİH

Uraloğlu, 22 Aralık 2025’te başlayan sezon kapsamında 30 Ankara-Kars, 30 Kars-Ankara olmak üzere toplamda 60 sefer düzenlendiğini kaydetti. Bunun yanı sıra, Turistik Doğu Ekspresi’nin yolculara 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonuyla hizmet sunduğunu belirtti. “Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, Kars-Ankara yönünde ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saatlik turistik molalar gerçekleştirdi. Bu duraklarda yolculara güzergah boyunca şehirlerin doğal, tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı.” ifadesini kullandı.

SEZONDA 126 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ MİSAFİR EDİLDİ

Uraloğlu, ayrıca Bakanlık tarafından gerçekleştirilen U-FEST etkinlikleri kapsamında yapılan çekilişle belirlenen 126 üniversite öğrencisinin Turistik Doğu Ekspresi’nde misafir edildiğini de sözlerine ekledi. Gençlerin, Anadolu’nun kültürel ve doğal mirası ile demir yollarını keşfetme fırsatını bulan Uraloğlu, “UFEST Ulaştırma Gençlik Festivalleri kapsamında kura ile belirlenen üniversite öğrencilerimiz, ‘UFEST Gençliği ile Turistik Doğu’da Buluşuyoruz’ temasıyla düzenlenen çalıştaylarda demir yolu sektörünü yakından tanıma fırsatı buldu. Hem eğlenceli hem de öğretici bir programla öğrencilerimizin yolculuk deneyimini zenginleştirdik. Yolculuk süresince, gençlerin tren içi hizmetler, gar ve istasyon duruşlarına ilişkin gözlemleri ve önerileri bizim için çok önemli.” şeklinde ifade etti. “Demir yollarının geleceğini inşa ederken gençlerimizin vizyonuna ihtiyacımız var.” diyerek sözlerini tamamladı.