Covid Belirtileri Gizli Kalıyor: Riskler Artıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) hala toplumda varlığını sürdürüyor ve enfeksiyon yaymaya devam ediyor. Test yapılmaması nedeniyle birçok kişi, Covid’e yakalandığının farkında bile olmuyor. Sağlıklı bireylerde hafif belirtilerle geçiştirebilen Covid, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TOPLU TAŞIMA VE KALABALIK MEKANLARIN RİSKİ

Kalabalık kapalı alanlar ve toplu taşıma araçları virüsün hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. Sağlıklı bireyler, hastalığı hafif atlatabildikleri için virüsü evlerine taşıyabiliyor. Uzmanlar, hastanelerde tedavi gören Covid hastalarının büyük bir bölümünün 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan gruptan oluştuğunu belirtiyor.

BAYRAM ZİYARETLERİ TEHLİKE ARZ EDİYOR

Özellikle kalabalık bayram ziyaretleri, kronik hastalar ve 65 yaş üstü bireyler için büyük bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür kalabalıkların enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.