Sabıkalılar Çocuklarla Temas Eden Alanlardan Yasaklandı

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Teklif Meclis’e İletildi

Teklifte, cinsel istismar, kasten adam öldürme, cinsel saldırı gibi suç kayıtları bulunan kişilerin, çocuklarla doğrudan etkileşim gerektiren alanlarda çalışmaları ve çocukların bulunduğu işletmelerde yer almaları yasaklandı. Teklifin gerekçesinde, “Hüküm giymiş kişilerin, cezalarının infazı sonrası çocuklarla doğrudan etkileşimde bulunmalarının telafisi imkansız riskler taşımadığı göz önüne alındığında kamu düzeni ve bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli düzenlemeler yapılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN TIPKI YASAKLAR

Düzenlemede, “İnsan ticareti, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuklara cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanımı teşvik etme, müstehcenlik, fuhuş suçları nedeniyle kesinleşmiş hüküm almış kişilerin” çeşitli alanlarda çalışmalarının engelleneceği belirtildi. Teklifte, bu suçlardan sabıkası olan kişilerin çalışamayacağı alanlar şöyle sıralandı: “Çocukların yoğun olarak bulunabileceği hizmet birimleri, adli görüşme odaları, eğitim kuruluşları, çocuk etkinlik ve oyun evleri, okullar, okul servisleri, okul kantinleri, yurtlar, kreşler, gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, internet kafeleri, oyun salonları, çocuk spor okulları ve beden eğitimi tesisleri.”

İŞVERENLERE DE CEZAİ YAPTIRIM

Teklifteki yeni düzenlemeye göre, suç kaydı bulunan kişilerin işyeri açmaları engellenecek ve bu kişileri çalıştıran işverene de ceza uygulanacak. Teklifteki düzenlemeye göre, yasa dışı davranışlarda bulunan işverenlere, her bir sabıkalı çalıştırılan kişi için brüt asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası kesilecek. Eğer işveren, bu yaptırıma rağmen çalışma sürecini sürdürürse, cezanın tebliğinden itibaren bir ay içinde her bir sabıkalı kişi için brüt asgari ücretin yedi katı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılık durumunda, işyerinin kapanması gibi yaptırımlar da öngörülmekte. Yeni düzenlemenin ardından sabıkalı kişilerin işlettiği işletmelerin altı ay içinde devredilmesi gerekecek.